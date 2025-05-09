الرئيس إلهام علييف يجتمع مع أهالي قرية كنكرلي المعاد توطينهم بعد إعادة بنائها ويسلمهم مفاتيح بيوتهم الجديدة في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

أغدام المحررة، 10 مايو، أذرتاج

اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من مايو اليوم مع أهالي قرية كنكرلي المعاد توطينهم بعد إعادة بنائها وسلمهم مفاتيح بيوتهم الجديدة في محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.