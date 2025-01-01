الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى المكسيك وهندوراس وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وبنما وبيرو

باكو، 27 أكتوبر، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 27 أكتوبر اليوم قرارا جمهوريا بشأن إعفاء سفير البلد في المكسيك وهندوراس وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وبنما وبيرو عن المناصب.

وينص القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني على إعفاء السفير محمد آفق أوغلو طالبوف عن مناصب سفير أذربيجان لدى الولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية هندوراس وجمهورية كولومبيا وجمهورية كوستاريكا وجمهورية غواتيمالا وجمهورية بنما وجمهورية بيرو.