10 Corona-Tote in 24 Stunden in Kirgisien 

Bischkek, 5. Juli, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind 10 weitere Menschen in Kirgisien an Covid-19 gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 177 in diesem Land erhöht. Das geht aus einem Bericht des kirgisischen Gesundheitsministeriums hervor, wie AZERTAC mitteilt.

In Kirgisien gibt es derzeit 7.377 Corona-Infektionen, 1.097 von denen Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind. Während der Pandemie starben 88 Mediziner an dem Virus, hieß es in dem Bericht.