10 Gründe, warum Italien immer eine Reise wert ist

Es gibt Hunderte von Gründen, darüber nachzudenken, warum Italien einen Urlaub wert ist. Allein für die köstliche italienische Küche ist Italien immer eine Reise wert. Nirgendwo gibt es so viele tolle Städte mit so viel Geschichte und Kultur.

Italien gilt seit Langem als das typische Sehnsuchtsland vieler Nationen. Warum das Land in Form eines Stiefels zu den Lieblingsländern in Europa gehört und immer eine Reise wert ist, klären wir in diesem Artikel. Hier sind fünf von vielen Gründen, warum ihr euren nächsten Urlaub in Italien verbringen solltet!

1. Klima

Da Italien sowohl über Gebirge als auch ausgeprägte Küstenregionen verfügt, ist auch das Klima entsprechend abwechslungsreich und kann sowohl einen schönen Winterurlaub, aber natürlich vor allem tolle Sommerurlaube hier verbringen. Das Mittelmeerklima gilt als besonders gesund, auch dank der salzigen Meeresluft. Die Temperaturen schwanken natürlich zwischen Nord und Süd ein wenig, aber im Durchschnitt wird es selbst im Winter selten kühler als 4-5 Grad.

2. Meer

Wer an Italien denkt, denkt an die Adria, aber Italien liegt auch am Mittelmeer und dem Ionischen Meer. Man findet viele spannende Küstenabschnitte mit Felsen und Wäldern, aber auch schöne lange Sandstrände mit hellem Sand. Bei so viel Auswahl ist es gar schwer den Überblick zu behalten! Eines haben alle italienischen Strände jedoch gemeinsam: das glasklare Wasser, den strahlend blauen Himmel und la bella vita: ein Traum für jeden Strandurlauber also! Zudem laden euch viele Küstenabschnitte zu ausgedehnten Spaziergängen und zum Sonnenbaden ein.

3. Kultur

Die italienische Kultur ist rund 2500 Jahre alt und viele bedeutsame Namen in der Weltgeschichte, wie Michelangelo oder Leonardo da Vinci, kommen aus dem Land der Sehnsucht. Aufgrund der langen Geschichte Italiens, kommt jeder, der Interesse daran hat, somit definitiv auf seine Kosten. Ihr könnt auf den Spuren der Römer wandern, viele wunderschöne Museen besuchen und die zahlreichen Kunstdenkmäler bewundern, die Italien zu bieten hat. Die Nationalbibliotheken von Florenz, Rom und Neapel sind auch einzigartig.

4. Sprache

Apropos Kontaktaufnahme… Genau das beschwingte Sprache es lohnt sich. Auch wenn Sie es nicht verstehen, es ist eine Freude, Italienisch zuzuhören. Und wenn Sie eine Zeit lang nicht nach Italien können, haben wir zum Glück unsere Playlists dabei Italienische Lieder. Aber Italien wird noch besser, wenn Sie die Sprache ein wenig sprechen. Kennen Sie schon unsere kostenloser Minikurs Italienisch? Mach es gleich!

5. Städte

Rom, die Ewige Stadt, mit dem Petersdom und der berühmten Altstadt steht bei vielen auf dem Plan. Wer nicht im Hotel übernachten möchte, sucht sich aus dem reichhaltigen Angebot eine gemütliche Ferienwohnung. Wer noch auf der Suche nach der passenden Ferienunterkunft in Italien ist, wird mit unserer Hotelsuche fündig. Neapel ist nach Rom und Mailand die bevölkerungsreichste Stadt, wunderschön am Golf von Neapel gelegen. Wer sich unter anderem für Mode interessiert, wird sich in Mailand wohlfühlen. Die Toskana lädt nicht nur zur Weinlese ein. Ein Besuch in Florenz, auf den Spuren der Medici, verbunden mit einem romantischen Bummel durch die Stadt, ist nicht nur etwas für Frischverliebte. Im südöstlichen Teil Italiens, in Apulien, findet sich eine beeindruckende Küstenlandschaft. Dieses Gebiet lebt vom Anbau von Mandeln, Oliven und Wein. Von einem Ferienhaus aus kann man die Gegend erkunden.

6. Landschaften

Nicht umsonst halten wir Italien für eines der schönsten Länder der Welt. Sie müssen nur einen Blick auf einige dieser atemberaubenden werfen Landschaften und du bist verkauft. Von den schneebedeckten Gipfeln der Dolomiten bis zu den Orangenhainen am Fuße des Ätna in Sizilien. Und von der sanften Hügellandschaft mit mittelalterlichen Dörfern in der Toskana bis zu den steilen Klippen mit bunten Häusern an der Amalfiküste: Nirgendwo auf der Welt ist es so schön wie in Italien.

7. Essen

Pizza, Pasta und Co.: Die Italiener sind mehr als bekannt für ihre gute Küche und auch für ihre Gastfreundschaft. Fängt der Tag auch meist mit einem leichten Frühstück an, kann man mittags Pasta mit Beilagen wie Fleisch, Fisch oder Meeresfrüchten genießen und es sich bei einem 3-Gänge-Menü am Abend gemütlich machen. Eines dürft ihr natürlich auch nicht vergessen: die wundervolle, breite Auswahl an Antipasti! Und Gelato, also italienisches Eis, ist sowieso Pflichtprogramm während des Italien-Urlaubs.

Jede Region hat außerdem ihre eigene regionale Küche, die auf lokalen Spezialitäten basiert. Neben Pizza und Pasta, die Sie in ganz Italien genießen können, finden Sie immer eine überraschende Küche, in der Sie immer etwas nach Ihrem Geschmack finden. Denken Sie nur: Auf der ganzen Welt gibt es italienische Restaurants mit den leckersten Köstlichkeiten aus der ganzen Laars.

Käse ist natürlich ein bekanntes niederländisches und französisches Produkt, aber auch Italien kann etwas damit anfangen! Jede Region und jedes Gebiet darin hat ihre eigenen Käsesorten. Einige sind sehr bekannt, während andere italienische Käsesorten überhaupt nicht auf der Weltkarte stehen.

8. Pracht

Fotografieren Sie gerne? Oder wollen Sie einfach nur in Ruhe genießen? All die oben genannten Punkte eignen sich dazu, Sie immer wieder in Erstaunen zu versetzen. Mittelalterliche Städte, römische Antiquitäten, blaue Seen, beeindruckende Berge, Italien ist überall gleich schön und wahrlich ein Paradies für Fotografen.

9. Zu jeder Jahreszeit

Woran erkennt man ein wirklich besonderes Reiseziel? Darauf, dass es egal ist, zu welcher Jahreszeit Sie reisen. Italien hat für jeden Monat ein perfektes Reiseziel. Schneeliebhaber reisen in den Wintermonaten in die Berge im Norden. Städteliebhaber besuchen ihre geliebte Stadt am besten im Frühjahr oder Herbst. Und Strandliebhaber genießen eine lange Saison an ihrem Lieblingsplatz an der Küste.

10. Es gibt immer Nachtisch

Zu guter Letzt. In Italien findet man – je nach Jahreszeit und Region – die leckersten Kuchen und Backwaren. Feiertage wie Karneval, Weihnachten und Ostern bringen andere Süßigkeiten mit sich. Genau wie Städte und Regionen.