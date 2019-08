10 aserbaidschanische Schachspieler nehmen an Schach-EM teil

Baku, 5. August, AZERTAC

In der slowakischen Hauptstadt Bratislava läuft die Schach-Europameisterschaft der Junioren (European Youth Chess Championship 2019- EYCC 2019) nun weiter. 10 aserbaidschanische Schachspieler Read Samadov, Murad Mehdizadeh, Khagan Ahmad, Yusif Kerimli, Rafael Bayramli, Govhar Beidullaeva, Samra Gasimova, Zarifa Abbasova, Saadet Bashirli und Dinara Huseynova nehmen an der Meisterschaft in verschiedenen Altersklassen teil.

Mehr als 1.300 Junioren im Alter von 8 bis 18 Jahren aus 49 Ländern nehmen am Turnier in Bratislava teil.