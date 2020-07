1154 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in der Türkei

Ankara, 4. Juli, AZERTAC

Am Samstag wurden in der Türkei 1154 neue bestätigte Coronavirus-Fälle bei 48.248 durchgeführten Tests nachgewiesen. 20 Menschen starben in den vergangenen 24 an Covid-19, womit 5206 Patienten bis zum heutigen Tage die Krankheit Covid-19 nicht überstanden haben, wie AZERTAC unter Berufung auf die türkischen Medien berichtet.

Geheilt wurden 179.492 Menschen, 1214 davon am Samstag. Sowohl bei den Intensivpatienten (1093), als auch bei den Patienten an Beatmungsgeräten (378) gab es einen leichten Anstieg.

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca bemängelt weiterhin, dass der Rückgang der Neuinfektionen zu langsam vorangehe. Am Samstag wurden 60 Menschen mehr als geheilt erklärt, als neue Fälle festgestellt wurden.