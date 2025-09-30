12. Gipfeltreffen der OTS-Staatsoberhäupter findet in Aserbaidschan teil

Istanbul, 30. September, AZERTAC

Das 12. Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der Organisation Turkischer Staaten (OTS) unter dem Motto „Regionaler Frieden und Sicherheit“ findet am 7. Oktober in Gabala, Aserbaidschan, statt.

An dem Gipfel werden die Staats- und Regierungschefs der OTS-Mitglieds- und Beobachterstaaten sowie deren Delegationen teilnehmen.

Die Zusammenkunft bietet eine Gelegenheit, drängende regionale und globale Fragen zu erörtern, die Zusammenarbeit zu vertiefen und zentrale Dokumente zu verabschieden, die auf eine weitere Stärkung von Einheit, Frieden und Wohlstand in der türkischen Welt abzielen.