142 Corona-Todesfälle im Iran

Teheran, 10. Juli, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden seien 142 weitere Iraner an Coronavirus gestorben, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 12.447 erhöht. Das teilte Sima Sadat Lari, Sprecherin des iranischen Gesundheitsministeriums mit.

Sie fügte hinzu, dass seit gestern 2.262 neue Corona-Infektionen im Land bestätigt wurden. Die Gesamtzahl der Infektionen im Land liegt bei 252.720, von denen 215.015 als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen wurden.

3319 Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand, so Sima Sadat Lari.