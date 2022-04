157 Turnerinnen werden an Baku-Meisterschaft in rhythmischer Gymnastik in Baku teilnehmen

Baku, 16. April, AZERTAC Vom 3. und bis 4. Mai wird in der Nationalen Gymnastik-Arena die 27. Baku-Meisterschaft in der rhythmischen Gymnastik stattfinden. AZERTAC zufolge werden ca.157 Turnerinnen aus den neun Klubs an der Meisterschaft teilnehmen. Die Athletinnen werden sowohl Einzel- als auch Gruppenübungen ausführen.

