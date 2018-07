15 Tote bei Angriff auf Restaurants und Bars in Mexiko

Baku, 9. Juli, AZERTAC

In Mexiko sind bei einem bewaffneten Überfall 15 Menschen getötet und neun weitere Menschen verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft in Nuevo Leon gab bekannt, in der Stadt Monterrey hätten unbekannte Personen das Feuer auf die Gäste in Restaurants und Bars eröffnet. Dabei seien 15 Menschen getötet und neun weitere Personen, zum Teil schwer, verletzt worden.

Nach dem Vorfall wurden Ermittlungen eingeleitet.

In Monterrey wurden im Jahre 2011 bei einem ähnlichen Angriff 20 Menschen getötet.