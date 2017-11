162. Vollversammlung des Internationalen Ausstellungsbüros in Paris

Aserbaidschanische Delegation präsentiert “Baku Expo 2025“

Paris, 15. November, AZERTAC

Am 15. November hat in Paris die 162. Versammlung des Internationalen Ausstellungsbüros stattgefunden.

Bei der Veranstaltung präsentierte die aserbaidschanische Delegation “Baku Expo 2025“.

Kasachische Delegation gab Information über “EXPO 2017 Astana“. Hier sei erwähnt, dass der aserbaidschanische nationale Pavillon bei der “EXPO 2017 Astana“ einer der meistbesuchten Pavillons war.

Dann wurde ein Bericht über die Weltausstellung "Dubai 2020" vorgestellt.

Anschließend trat eine chinesische Delegation mit einer Präsentation über den Gartenbau “Beijing 2019“ auf und gab Informationen über bisher geleistete Arbeiten und Infrastruktur, die geschaffen werden sollte.

Ferner gaben Mitglieder der niederländischen Delegation Informationen über Vorbereitungen auf die Ausstellung für Gartenbau “Almere 2022“, sowie Arbeiten, die bisher durchgeführt worden sind.

Dann wurde die symbolische Fahne der Ausstellung an die niederländische Delegation präsentiert.

Nachher fand eine Präsentation einer italienischen Delegation über “Mailand Triennale 2019“ statt.

Dann gab man Informationen über Kandidatenstädte für die Weltausstellung “Expo 2025“. Neben Baku haben auch Jekaterinburg (Russland), Osaka (Japan) und Paris (Frankreich) ihre Kandidaturen für die Weltausstellung "Ехpо 2025" nominiert.

Nach den Präsentationen trat der Minister der Finanzen Aserbaidschans, Leiter der Arbeitsgruppe für Weltausstellung “Baku Expo 2025“ Samir Scharifov auf. Er bedankte sich bei den Mitgliedern der Delegation für ihre Teilnahme am Empfang anlässlich der Aufstellung des Kandidaten von Baku für die Ausrichtung von "Ехpо 2025". Er sprach von einer konstanten Entwicklung Aserbaidschans und sagte, dass Aserbaidschan im diesjährigen globalen Wettbewerbsbericht des World Economic Forum (WEF) unter 137 Ländern um zwei Ränge auf Platz 35 vorgerückt ist. Er machte darauf aufmerksam, dass Aserbaidschan Gastgeber von einer Reihe internationaler Großveranstaltungen wie die ersten europäischen Spiele, die islamischen Spiele der Solidarität und Formel 1 war. Samir Scharifov sagte, dass Aserbaidschan derzeit Luftverkehrsverbindungen mit 50 Großstädten der Welt hat und diese Zahl bis 2025 100 erreichen wird.

Samir Scharifov betonte, dass mehr als 20.000 Freiwilligen unsere Hauptkraft bei der Expo 2025 sein würden. An der Schnittstelle zwischen Europa und Asien gelegen ist Baku Wiege antiker Zivilisationen, eine säkulare und multinationale Stadt, sagte er.

Eltschin Amirbeyov, der Assistent der Ersten Vizepräsidentin Aserbaidschans sagte in seiner Rede, dass Aserbaidschan ein aktives Mitglied der Bewegung “Expo“ ist. Er erinnerte daran, dass Aserbaidschan zum ersten Mal an der Ausstellung “Hannover Expo 2000“, teilnahm und dem aserbaidschanischen nationalen Pavillon bei der Expo 2015 in Mailand eine Auszeichnung für würdig befunden wurde. Mehr als 3 Millionen Menschen besuchten den Pavillon, sagte er. Dieser Pavillon wird derzeit auf dem Boulevardplatz in Baku aufgestellt, fügte er hinzu. Eltschin Amirbeyov sagte, dass in der Nähe des Flughafens von Baku ein großes Expo-Dorf in einem 200 Hektar großen Gelände mit der gesamten Verkehrsinfrastruktur gebaut werden wird. Nach der Expo 2025 wird die zu schaffende Infrastruktur eine der schönsten Ecken unserer Stadt sein, so Assistent der Ersten Vizepräsidentin Aserbaidschans.

Nach den Reden wurden Filme über Aserbaidschan und “Baku Expo 2025“ gezeigt.

Schahla Agalarova, AZERTAC

Paris