19 UEFA Youth League: FC Karabach Agdam besiegt FC Atlético Madrid

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet, hat das aserbaidschanische Nachwuchsteam unter 19 Jahren sein nächstes Spiel in der UEFA Youth League gegen den FC Atlético Madrid ausgetragen.

Karabach Agdam besiegte mit 1:0 und errang damit seinen ersten Sieg in der Gruppe "C". Das einzige Tor im Spiel wurde in der 45. Minute von Yaroslav Deda erzielt.

Schiedsrichter des Spiels war Stephan Klossner.

Chelsea, AS Rom und Atlético Madrid haben je 6 Punkte auf ihrem Konto und landen auf den ersten, zweiten und dritten Plätzen. Karabach Agdam landet mit drei Punkten auf dem letzten Platz in der Gruppe.