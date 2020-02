2019 in Aserbaidschan 22,5 Milliarden kWh Strom produziert

Baku, 19. Februar, AZERTAC

Im Jahr 2019 sind in Aserbaidschan insgesamt 22,5 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt worden.

23 Milliarden 402 Millionen kWh davon sind zum Verkauf geeigneter Strom. Das teilte das staatliche Zollkomitee mit. Wie es im Bericht weiter heißt, hat Aserbaidschan im vorigen Jahr insgesamt 24 Milliarden 246,9 Millionen Kilowattstunden Strom produziert. 21 Milliarden 718 Millionen kWh dieses Volumens wurden in den Wärmekraftwerken, 1 Milliarden 535,5 Mio. kWh in den Wasserkraftwerken, 42,3 Millionen kWh in den Solar- und 106,2 Millionen kWh Windkraftanlagen erzeugt, hieß es.