Baku, 1. November, AZERTAC

Der Amazonas-Regenwald wird immer weiter abgeholzt – aber langsamer als bisher. Die Rodung innerhalb eines Jahres ist deutlich zurückgegangen, wie das Nationale Institut für Weltraumforschung (Inpe) mitteilte.

Eine gigantische Fläche von 5.796 Quadratkilometer wurde zwischen August 2024 und Juli 2025 gerodet. Das entspricht rund 811.000 Fußballfeldern.

Allerdings ist die abgeholzte Fläche auch 11 Prozent kleiner als im Zeitraum davor. Und im vergangenen Jahr wurde so wenig gerodet wie seit 2014 nicht mehr. Damals gab es Fällungen auf 5.012 Quadratkilometern.

Kurz vor Klimakonferenz in Brasilien

Der Amazonas-Regenwald erstreckt sich über neun Länder, größtenteils liegt er in Brasilien. Er ist einer der wenigen verbliebenen großen Urwälder der Welt und beherbergt mehr Pflanzen- und Tierarten als jeder andere Ort der Erde. Zudem ist er mit seinen Milliarden von Bäumen ein für das Weltklima besonders wichtiger CO₂-Speicher.

Die positiven Zahlen werden kurz vor der 30. Uno-Klimakonferenz veröffentlicht, die Mitte November beginnt. Die COP 30 findet in der brasilianischen Amazonas-Metropole Belém statt. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will Brasilien zu einem der führenden Länder im Kampf gegen die globale Erwärmung machen.

„Wenn wir ein gutes Ergebnis erzielen, müssen wir uns der nächsten Herausforderung stellen. Wir können uns nicht darauf ausruhen. Unser Ziel ist es, die Abholzung bis 2030 auf null zu reduzieren“, sagte die brasilianische Umweltministerin Marina Silva.

Hohe Emissionen wegen Rodungen

Brasilien ist der sechstgrößte Emittent von klimaschädlichen Treibhausgasen der Welt. Anders als bei den meisten Nationen sind jedoch nicht die fossilen Brennstoffe für die hohen CO₂-Emissionen verantwortlich, sondern die Abholzung der Wälder.

Experten zufolge ist die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes und des Cerrado-Savannengebiets im Zentrum des Landes vor allem auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Die ist der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen in Brasilien.

Sowohl der Amazonas als auch der Cerrado haben in den vergangenen Jahren unter einer schweren Dürre gelitten, die auf den Klimawandel zurückgeführt wird. Diese Dürre führte dazu, dass Feuer zum Roden von Weideland außer Kontrolle gerieten. Durch Brände wurden 2024 fast 18 Millionen Hektar des brasilianischen Amazonas-Regenwaldes zerstört, wie AZERTAC unter Berufung auf Spiegel berichtete.

„Hätte es nicht die extrem harten Wetterbedingungen gegeben mit Bränden weit über der historischen Norm, hätten wir in diesem Jahr wahrscheinlich die niedrigste Abholzungsrate der Geschichte gehabt“, teilte das brasilianische Umweltministerium mit.

Unter Lulas ultrarechtem Amtsvorgänger Jair Bolsonaro hatte die Abholzung des Amazonas stark zugenommen. Lula, der eine weitere Amtszeit anstrebt, setzt auf den Wiederaufbau von Umweltbehörden.

Gleichzeitig steht er jedoch in der Kritik, weil er die Ölförderung ausbauen will. Der brasilianische Ölkonzern Petrobras erhielt in diesem Monat die Erlaubnis, neue Ölfelder nahe dem Amazonasbecken zu erschließen. Lula argumentiert, die Einnahmen aus der Ölförderung würden zur Finanzierung der Klimawende in Brasilien beitragen.