204. der Tennis-Weltrangliste: Monegasse Vacherot gewinnt überraschend ATP-Masters von Shanghai

Beim ATP-Turnier in Shanghai hat es eine Überraschung gegeben: Der Monegasse Vacherot hat als Nummer 204 der Weltrangliste das Turnier gewonnen. Er konnte das Finale gegen Arthur Rinderknech für sich entschieden. Vacherot gewann gegen seinen Cousin aus Frankreich mit 4:6, 6:3, 6:3. Damit feierte er den mit Abstand größten Erfolg seiner Karriere.

Vacherot startete als Nummer 204 der Weltrangliste in das Turnier und kämpfte sich durch die Qualifikation nach vorne. Mit einem Überraschungserfolg gegen Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien war er als der am niedrigsten in der Weltrangliste notierte Tennisprofi in ein Masters-1000-Finale eingezogen.

Nun steht der 26-Jährige aus Monaco unter den Top 50 und darf sich über ein Preisgeld von knapp einer Million Euro freuen. Zum Vergleich: Vor dem Turnier hatte Vacherot in seiner Karriere ein Gesamtpreisgeld von rund 500.000 Euro gewonnen.

Im Doppel holte das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz seinen ersten gemeinsamen Masters-Titel. Das Duo setzte sich gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen und den Schweden Andre Goransson souverän mit 6:4 und 6:4 durch. Für die Deutschen ist es der größte Erfolg nach dem Triumph beim Saisonfinale im vergangenen Jahr.