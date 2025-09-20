20. September – Tag der Städte Khankendi, Chodschali, Chodschawänd und Aghdara

Baku, 20. September, AZERTAC

Heute, am 20. September, wird in Aserbaidschan der Tag der Städte Khankendi, Chodschali, Chodschawänd und Aghdara begangen.

Wie AZERTAC berichtet, wurde dieser Gedenktag mit einem Erlass von Präsident Ilham Aliyev vom 18. September 2024 eingeführt.

Zur Erinnerung: Als Fortsetzung des Sieges im Vaterländischen Krieg führte die Aserbaidschanische Armee am 19. und 20. September 2023 eine eintägige, lokal begrenzte Anti-Terror-Operation durch, infolgedessen Aserbaidschan seine vollständige Souveränität wiederherstellte.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Republik Aserbaidschan wurde innerhalb von knapp 24 Stunden ein Gebiet von 406 Quadratkilometern von fremden Elementen gesäubert und unter vollständige Kontrolle unserer Streitkräfte gebracht.

Während der Operation verlor der Gegner 310 Soldaten, 614 weitere wurden verwundet. Durch präzise Schläge unserer Armee wurden unter anderem 8 Panzer, 22 Artilleriegeschütze, 14 Mörser, 3 Flugabwehrsysteme, 8 elektronische Kampfsysteme sowie 9 Militärfahrzeuge und zahlreiche weitere Waffen und Ausrüstungen zerstört.

Darüber hinaus wurden 1.731 verschiedene Kampffahrzeuge sowie 18.664 Handfeuerwaffen erbeutet.

Somit wurde die Tätigkeit des auf dem aserbaidschanischen Territorium errichteten separatistischen Regimes beendet. Die Reste der armenischen Streitkräfte und illegalen bewaffneten Gruppen wurden entwaffnet und aus dem Staatsgebiet entfernt. Die vollständige Souveränität der Republik Aserbaidschan wurde wiederhergestellt und die verfassungsmäßige Ordnung im gesamten Staatsgebiet gesichert.

Am 15. Oktober 2023 hisste der Präsident der Republik Aserbaidschan und Oberste Befehlshaber der Streitkräfte, Ilham Aliyev, die Staatsflagge der Republik Aserbaidschan in den Städten Khankendi, Chodschali, Chodschawänd und Aghdara.

Bereits am 20. September 2023 hatte Präsident Ilham Aliyev unter Berücksichtigung der vollständigen Wiederherstellung der staatlichen Souveränität der Republik Aserbaidschan und der Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit im ganzen Land einen Erlass „Über die Einführung des Tages der staatlichen Souveränität in der Republik Aserbaidschan“ unterzeichnet. Gemäß dieser Verfügung ist der 20. September der Tag der staatlichen Souveränität in Aserbaidschan.