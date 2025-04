21. April - Welttag der Kreativität und Innovation

Baku, 21. April, AZERTAC

Der Welttag der Kreativität und der Innovation soll Menschen ermutigen, ihren Ideen freien Lauf zu lassen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und ihren Platz darin zu verbessern.

2001 gegründet als World Creativity and Innovation Day in Kanada, wird der 21. April bereits seit Jahren in über 50 Ländern gefeiert. Aber erst seit 2018 gehört der WCID zu den „offiziellen“ weltweiten Thementagen, nachdem ihn die UN-Vollversammlung per Resolution (externer Link Nr. 71/284 vom 27. April 2017) anerkannt hat.

KMU im Fokus - Die Vereinten Nationen erwähnen in ihrer Begründung explizit die „Notwendigkeit, sich auf die Bedeutung von Kleinst-, Klein- und Mittelbetrieben zu konzentrieren“ und diesen zu helfen, die UN-Nachhaltigkeitsziele, insbesondere in den Bereichen Förderung von Innovation, Kreativität und menschenwürdiger Arbeit für alle, zu erreichen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen in Deutschland 99,6 % aller umsatzsteuerpflichtigen Firmen aus und sind der Motor für Innovation und Wirtschaftskraft.

Der externer Link UN-Welttag der Kreativität soll die Menschen in der Arbeit und im Alltag dazu ermuntern, Probleme auf neue Art und Weise zu lösen. Kreativ sein heißt, sich etwas Neues auszudenken, und das bedeutet Bewegung und Fortschritt. Denn „der Geist, der sich für eine neue Idee öffnet,“ – so soll Albert Einstein gesagt haben – „schrumpft nie wieder auf seine ursprüngliche Größe zurück“.

Die Vereinen Nationen wollen mit dem WCID darauf aufmerksam machen, dass Innovation für die Nutzung des wirtschaftlichen Potenzials von Nationen unerlässlich ist. Innovation, Kreativität und Unternehmergeist können dem Wirtschaftswachstum neuen Schwung verleihen, Arbeitsplätze schaffen und im Kampf gegen Hunger und Armut helfen, so die UN.