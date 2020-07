2.691 neue Corona-Fälle im Iran

Teheran, 8. Juli, AZERTAC

Im Iran wurden seit gestern 2.691 neue Corona-Infektionen bestätigt. Die Gesamtzahl der Infektionen im Land liegt bei 248.379, wie das Gesundheitsministerium von Iran berichtete.

Wie es im Bericht weiter heißt, sind 209463 Corona-Patienten wieder genesen.

In den letzten 24 Stunden sind 153 weitere Menschen an Coronavirus gestorben, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 12.084 erhöht.

3309 Patienten befinden sich momentan in einem kritischen Zustand, hieß es weiter.