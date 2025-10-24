26 binnenvertriebene Familien in den Dörfern Seyidbeyli und Daschbulag im Rayon Chodschali erhalten ihre Hausschlüssel

Chodschali, 24. Oktober, AZERTAC

Insgesamt wurden 18 binnenvertriebene Familien mit 61 Personen in das Dorf Seyidbeyli umgesiedelt, während weitere 8 Familien mit insgesamt 24 Personen in das Dorf Daschbulag im Rayon binnenvertriebene Chodschali gezogen sind und die Schlüssel zu ihren neuen Häusern erhielten.

An der Zeremonie zur Schlüsselübergabe nahmen Vertreter des Büros des Sonderbeauftragten des aserbaidschanischen Präsidenten in der Stadt Khankendi sowie den Rayons Aghdara und Chodschali, des Staatskomitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebene (IDPs) und weitere Personen teil.