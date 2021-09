27. September wird jedes Jahr als Gedenktag gefeiert

Baku, 24. September, AZERTAC

Per Dekret des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev vom 2. Dezember 2020 wird der 27. September jedes Jahr in Aserbaidschan als Zeichen der Achtung für aserbaidschanische Soldaten und Offiziere, all unsere Märtyrer, die im Vaterländischen Krieg heldenhaft gekämpft und ihr Leben für die territoriale Integrität unseres Landes geopfert haben, als Gedenktag gefeiert werden.

AZERTAC zufolge wird am 27. September dieses Jahres eine Reihe von Veranstaltungen geplant.

Um 12:00 Uhr Ortszeit wird das Andenken an die Märtyrer mit einem minutenlangen Schweigen geehrt.