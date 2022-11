Algier, 2. November, AZERTAC

Der 31. Gipfel der Arabischen Liga fand in Algier, der Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Algerien, statt.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nahm auf Einladung des Präsidenten der Demokratischen Volksrepublik Algerien, Abdelmadjid Tebboune, die Gastgeber des 31. Gipfeltreffens der Arabischen Liga ist, als Ehrengast an der Eröffnungsveranstaltung des Gipfels teil.

Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune begrüßte Präsident Ilham Aliyev, die Staats- und Regierungschefs sowie die Delegationsleiter, die am Gipfeltreffen teilnahmen.

Die Präsidenten Aserbaidschans und Algeriens posierten für offizielle Fotos.

Der Präsident der Republik Tunesien, Kais Saied, erklärte den Gipfel für eröffnet und übergab den Vorsitz der Organisation an den Präsidenten des Präsidenten der Demokratischen Volksrepublik Algerien, Abdelmadjid Tebboune.

Der Präsident von Algerien, Abdelmadjid Tebboune, und der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, hielten Reden bei der Veranstaltung.

Dann wurde dem Präsidenten von Aserbaidschan das Wort erteilt.

Präsident Ilham Aliyev hielt auf dem Gipfel eine Rede.

Zunächst möchte ich dem Präsidenten von Algerien und dem Generalsekretär der Arabischen Liga meinen tiefen Dank für die Einladung aussprechen. Ich betrachte es als Zeichen der Freundschaft, als Zeichen der Brüderlichkeit. Es ist mir eine große Ehre, heute an diesem wichtigen Gipfeltreffen teilzunehmen und die Einheit unserer Länder zu demonstrieren. Ich freue mich besonders, Algerien an diesem besonderen Tag, dem Tag der nationalen Befreiung, dem Tag der nationalen Würde, zu besuchen. Ich gratuliere dem Präsidenten, der Regierung Algeriens und allen Menschen in Algerien zu diesem Tag. Heute habe ich dem Gedenken an die Märtyrer Respekt gezollt. Ich besuchte das Denkmal der Märtyrer sowie das Nationale Mudschaheddin-Museum. Das hat mich wirklich schockiert, was ich gesehen habe. Die Brutalität, die massenhaften Gräueltaten, die Frankreich gegen die Menschen in Algerien verübt hat. Frankreich führte mehr als 130 Jahre lang einen schrecklichen Krieg gegen das algerische Volk, der zum Tod von mehr als anderthalb Millionen Algeriern führte. Heute, zum Gedenken an diese Tragödie, müssen wir alles tun, um diese Tragödien in Zukunft zu vermeiden.

Die Beziehungen zwischen der Arabischen Liga und Aserbaidschan tragen einen besonderen Charakter. Es war mir eine große Ehre, den Generalsekretär, Herrn Aboul Gheit in diesem Sommer in Baku zum Gespräch zu empfangen. Wir haben über unsere zukünftige Zusammenarbeit eingehend erörtertt. Seit 2006 ist Aserbaidschan Beobachter der Organisation und wir wollen unsere Zusammenarbeit ausbauen. Heute nehme ich als Vorsitzender der Bewegung der Blockfreien Staaten am Gipfel teil, aber gleichzeitig haben wir sehr enge Beziehungen zu den Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga. Und ich bin mir sicher, dass unsere Zusammenarbeit sich in den kommenden Jahren ausweiten, eine neue Dimension gewinnen und eine neue Dynamik bekommen wird. Wir messen der bilateralen Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Arabischen Liga besondere Bedeutung bei und schätzen die gegenseitige Unterstützung und Solidarität zwischen uns hoch ein. Aserbaidschan ist ein Land, das ebenso wie Algerien 30 Jahre lang unter Besatzung gelitten hat. Unser Land wurde von Armenien besetzt, und während dieser Besatzungsjahre haben wir immer die Unterstützung unserer arabischen Brüder gespürt, wir haben die Unterstützung der Mitgliedsstaaten der Organisation für islamische Zusammenarbeit gespürt. Aserbaidschan hat seinerseits bei allen internationalen Veranstaltungen immer unsere muslimischen Brüder unterstützt. Wir haben einen großen Beitrag zur Solidarität der islamischen Welt geleistet. 2017 wurde in Aserbaidschan zum Jahr der islamischen Solidarität erklärt und wir veranstalteten die 4. Spiele der islamischen Solidarität, die sich in ein Sportereignis verwandelten, in ein Fest der Solidarität und Freundschaft.

Als Vorsitzender der Bewegung der Blockfreien Staaten spielt Aserbaidschan eine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne. Die Blockfreienbewegung ist nach den Vereinten Nationen die zweitgrößte internationale Institution, die 120 Länder vereint. Seit 2019 ist Aserbaidschan Vorsitzender dieser Institution und wir wurden mit seinem einstimmigen Beschluss aller Mitgliedsstaaten gewählt, was ihr hohes Maß an Unterstützung und Respekt für unsere Position und unsere Politik zeigt. Wir betrachten die erneute Verlängerung des aserbaidschanischen Vorsitzes mit einstimmigem Beschluss bis Ende 2023 als ein weiteres Zeichen von Wertschätzung unserer Politik. Unser Vorsitz fiel mit COVID-19 zusammen, und wir haben diesbezüglich sehr proaktiv Stellung bezogen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus leistete Aserbaidschan finanzielle und humanitäre Hilfe für mehr als 80 Länder. Wir haben einen Gipfel der Bewegung der Blockfreien Staaten organisiert, wir haben eine Sondersitzung der UN-Generalversammlung zum Thema COVID-19 initiiert, die im Dezember 2020 stattfand. Alle diese Initiativen hatten ein Ziel – das Ziel, den armen Ländern zu helfen und Ressourcen zu mobilisieren, und den Ländern zu helfen, die es sich finanziell nicht leisten können, Impfstoffe zu kaufen. Wie Sie sich erinnern, liebe Kolleginnen und Kollegen, war zu Beginn der Pandemie der Zugang zu Impfstoffen das kritischste Thema. Einige entwickelte westliche Länder beschafften sogar fünf- bis zehnmal mehr Impfstoffe als sie benötigten, während Länder ohne Ressourcen darunter leiden mussten. Aserbaidschan äußerte sich auf diese Art und Weise lautstark gegen Impfnationalismus, gegen unfaire Verteilung von Impfstoffen, und das stärkte die Unterstützung der Bewegung der Blockfreien Staaten für unsere Position.

Wir planen, im März des kommenden Jahres einen Gipfel der Bewegung der Blockfreien zu organisieren, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um die Mitglieder der Arabischen Liga, die Staats- und Regierungschefs zur Teilnahme an diesem Gipfel einzuladen. Aserbaidschan setzte vor zwei Jahren der fast 30 Jahre anhaltenden Besatzung von fast 20 Prozent unseres Territoriums durch Armenien ein Ende. Trotz der Entscheidungen und Resolutionen der führenden internationalen Institutionen ignorierte Armenien all diese Entscheidungen und Resolutionen und hielt fast 20 Prozent unseres Territoriums illegal besetzt.

Während der Besatzungszeit wurden mehr als eine Million Aserbaidschaner zu Flüchtlingen und Binnenvertriebenen. Unser Volk wurde zum Gegenstand ethnischer Säuberungen. Armenien verübte im Jahr 1992 einen Völkermord in Chodschali, der heute von mehr als 10 Ländern anerkannt wird. Der UN-Sicherheitsrat verabschiedete vier Resolutionen, die den sofortigen und bedingungslosen Abzug von Truppen fordern.

Anschließend sprachen andere Staats- und Regierungschefs sowie Delegationsleiter vor dem Gipfel.

Die Arabische Liga wurde am 22. März 1945 von Ägypten, Syrien, dem Libanon, dem Irak, Transjordanien (heute Jordanien), Saudi-Arabien und dem Jemen gegründet. Derzeit hat die Liga 22 Mitglieder. Der offizielle Sitz der Liga ist in Kairo.

Turkiye hat den ständigen Beobachterstatus in der Liga.