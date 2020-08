33 weitere Aserbaidschaner aus Kasachstan heimgeholt

Nur-Sultan, 17. August, AZERTAC

Eine Rückholaktion für im Ausland festsitzende aserbaidschanische Bürger wird fortgesetzt.

Laut der Auskunft des Generalkonsulats von Aserbaidschan in Aktau gegenüber AZERTAC seien am Sonntagabend 33 weitere Aserbaidschaner per Schiff “Merkuri“ der Offenen Aktiengesellschaft “Aserbaidschanische Kaspische Reederei“ zurückgeholt worden.

Während der Corona-Pandemie wurden insgesamt 316 aserbaidschanische Bürger auf dem Seeweg mit Schiff heimgeholt, hieß es weiter.