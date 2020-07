3. Handball-Liga startet im Oktober

Baku, 20. Juli, AZERTAC

Die Saison in der 3. Handball-Liga der Männer soll am 3./4. Oktober beginnen, die Frauen sollen zwei Wochen später folgen. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) nach einer Sitzung der Spielkommission 3. Liga in Dortmund mit.

Sollte es die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ermöglichen und entsprechende Hygienekonzepte vorliegen, sollen die Spiele vor Zuschauern stattfinden.

"Nach der abgebrochenen Saison 2019/20 erwarten wir mit der Spielzeit 2020/21 angesichts aller mit der Corona-Pandemie verbundenen Ungewissheiten erneut große Herausforderungen", sagte DHB-Präsidiumsmitglied Carsten Korte und ergänzte: "Wir alle sind gefordert, Kompromisse zu schließen, bestmöglich zu planen und in den kommenden Monaten sehr flexibel zu entscheiden."