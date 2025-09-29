3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Sportschützin gewinnt Silber

Gabala, 29. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Sportschützin Narmin Jafarova hat bei den 3. GUS-Spielen die Silbermedaille im Skeet-Schießen der Frauen gewonnen.

Gold ging an Alina Akhatova aus Russland, die Bronzemedaille sicherte sich Nargiza Sarmanova aus Kasachstan.