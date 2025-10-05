3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Boxer gewinnt Gold in der Jungen-Kategorie

Yevlakh, 5. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan ist erfolgreich in den Boxwettbewerb der Jungen bei den III. GUS-Spielen gestartet. Nationalteam-Mitglied Gardash Rəhimov (46 kg) dominierte das Finalduell und sicherte sich souverän die Goldmedaille.

Mit einem klaren Punktsieg über den usbekischen Sportler Utkirbek Norkosimov errang Rəhimov Aserbaidschans erste Goldmedaille in der Jungen-Kategorie – ein starker Auftakt für das Gastgeberland bei diesem regionalen Sportereignis.