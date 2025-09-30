3. GUS-Spiele: Ein aserbaidschanischer Taekwondo-Kämpfer erreicht das Finale, ein weiterer gewinnt Bronze
Mingachevir, 30. September, AZERTAC
Der aserbaidschanische Taekwondo-Athlet Vasif Salimov hat das Finale der 3. GUS-Spiele erreicht, die im Olympischen Trainings- und Sportzentrum „Kur“ in Mingachevir ausgetragen werden.
Salimov sicherte sich seinen Platz im Finale durch einen Sieg über Ramazan Jikanbayev aus Kirgisistan im Halbfinale der Männer bis Kilogramm.
In der Kategorie der Frauen bis 57 Kilogramm unterlag Nigar Abdullayeva der Usbekerin Aminakhon Kamalova und gewann die Bronzemedaille.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Aktueller Ölpreis
- [12:49]
Premierminister Asadov nimmt am Treffen des GUS-Ministerrats in Minsk teil
- 29.09.2025 [20:51]
Aserbaidschans und Kasachstans Außenminister führen Telefongespräch
- 29.09.2025 [20:38]
Vertreter führender usbekischer Medien zu Gast bei AZERTAC
- 29.09.2025 [20:23]
Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem chinesichen Amtskollegen
- 29.09.2025 [20:05]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sambo-Ringer gewinnt Goldmedaille
- 29.09.2025 [19:54]
Erstes Gold für Aserbaidschan bei GUS-Spielen
- 29.09.2025 [18:31]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Silber
- 29.09.2025 [17:22]
Aserbaidschans Premierminister besucht Minsk
- 29.09.2025 [17:20]
Aserbaidschanischer Tischtennisspieler gewinnt Silber bei GUS-Spielen
- 29.09.2025 [17:04]
Aserbaidschan nimmt am 2. Internationalen Teefestival in Brüssel teil
- 29.09.2025 [16:03]
Jaguar Land Rover: Milliardenkredit nach Cyberangriff
- 29.09.2025 [15:26]
Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silber bei den 3. GUS-Spielen
- 29.09.2025 [13:30]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen
- 29.09.2025 [13:00]
Pasha Holding veranstaltet Innovationsgipfel „INMerge“ in Baku
- 29.09.2025 [12:54]
Lufthansa will bis 2030 in Verwaltung 4000 Stellen einsparen
- 29.09.2025 [12:20]
In Baku beginnt Klima-Aktionswoche 2025
- 29.09.2025 [11:38]
Ölpreis an Börsen gibt nach
- 29.09.2025 [10:50]
Aserbaidschanische Tischtennisspieler holen Silber bei GUS-Spielen
- 29.09.2025 [00:34]
WM: Italien klettert auf den Volleyball-Thron
- 28.09.2025 [23:23]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen
- 28.09.2025 [14:54]
Aserbaidschanische Schwimmerin gewinnt Bronzemedaille bei den GUS-Spielen
- 28.09.2025 [14:16]
Flugzeug auf dem Weg nach Istanbul muss in Baku notlanden
- 28.09.2025 [10:49]
3. GUS-Spiele: Heute beginnen Wettkämpfe in drei Sportarten
- 28.09.2025 [10:22]
Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt
- 27.09.2025 [20:58]
III. GUS-Spiele: Aserbaidschans Tischtennisspielerin erreicht das Finale
- 27.09.2025 [19:46]
AZERTAC-Kollektiv besucht Siegespark in Baku
- 27.09.2025 [19:45]
3. Internationales Statistikforum in Baku erfolgreich abgeschlossen
- 27.09.2025 [19:08]
Türkischer Präsident: „Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“
- 27.09.2025 [18:12]
Juventus reduziert Jahresverlust
- 27.09.2025 [16:54]
Preis von Azeri Light kostet fast 74 US-Dollar
- 27.09.2025 [14:22]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschan sichert sich erste Medaillen
- 27.09.2025 [11:45]
Verteidigungsministerium veröffentlicht Video zum Gedenktag am 27. September
- 27.09.2025 [10:14]
Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Gedenktag am 27. September
- 27.09.2025 [00:22]
Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen
- 26.09.2025 [20:04]
Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung
- 26.09.2025 [19:40]
Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten
- 26.09.2025 [18:21]
La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro
- 26.09.2025 [18:12]
Nasimi-Festival feierlich beendet
- 26.09.2025 [18:02]
EANA wählt neuen Präsidenten
- 26.09.2025 [15:46]
Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein
- 26.09.2025 [15:28]
Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo
- 26.09.2025 [15:21]
Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter
- 26.09.2025 [15:20]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 26.09.2025 [12:57]
Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund
- 26.09.2025 [11:44]
Preis von Azeri Light steigt weiter
- 26.09.2025 [11:44]
La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer
- 26.09.2025 [11:03]