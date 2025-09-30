3. GUS-Spiele: Ein aserbaidschanischer Taekwondo-Kämpfer erreicht das Finale, ein weiterer gewinnt Bronze

Mingachevir, 30. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Taekwondo-Athlet Vasif Salimov hat das Finale der 3. GUS-Spiele erreicht, die im Olympischen Trainings- und Sportzentrum „Kur“ in Mingachevir ausgetragen werden.

Salimov sicherte sich seinen Platz im Finale durch einen Sieg über Ramazan Jikanbayev aus Kirgisistan im Halbfinale der Männer bis Kilogramm.

In der Kategorie der Frauen bis 57 Kilogramm unterlag Nigar Abdullayeva der Usbekerin Aminakhon Kamalova und gewann die Bronzemedaille.