3. GUS-Spiele: Fünf aserbaidschanische Sambo-Ringer stehen im Finale – zwei weitere gewinnen Bronze
Göjgöl, 29. September, AZERTAC
Fünf aserbaidschanische Sambo-Ringer haben das Finale der 3. GUS-Spiele erreicht, die im Olympischen Sportkomplex Göjgöl in Aserbaidschan ausgetragen werden.
Mikayil Amirov und Khazar Amrahli sicherten sich jeweils eine Bronzemedaille in den Gewichtsklassen bis 71 Kilogramm bzw. 88 Kilogramm der Männer.
