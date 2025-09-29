3. GUS-Spiele in Aserbaidschan: Heute beginnen Wettbewerbe in vier weiteren Sportarten

Gabala, 29. September, AZERTAC

Bei den 3. GUS-Spielen, die von Aserbaidschan ausgerichtet werden, finden heute Wettkämpfe in acht Sportarten statt – darunter vier zusätzliche Disziplinen.

Die Sambo-Wettbewerbe werden im Olympischen Sportkomplex Goygol, Boxen im Olympischen Sportkomplex Yevlakh und Taekwondo im Olympischen Trainings- und Sportzentrum Kur in Mingachevir ausgetragen.

Die Volleyballspiele finden im Sportpalast Ganja statt, wo die aserbaidschanische Frauen-Nationalmannschaft gegen Tadschikistan antreten wird. Spielbeginn ist um 18:30 Uhr.

Die 3. GUS-Spiele, an denen 1.624 Athleten aus 13 Ländern teilnehmen, dauern noch bis zum 8. Oktober an.