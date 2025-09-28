3. GUS-Spiele in Ganja feierlich eröffnetPräsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva verfolgten Veranstaltung AKTUALISIERT VIDEO

Ganja, 28. September, AZERTAC

Am 28. September sind die 3. GUS-Spiele in der zweigrößten aserbaidschanischen Stadt Ganja/Gändschä feierlich eröffnet worden.

Vor der Veranstaltung trafen sich Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva mit Kindern, die ihre Eltern, Familienangehörigen und nahen Verwandten verloren haben, sowie mit denen, die bei Raketenangriffen auf die Stadt Ganja während des Vaterländischen Krieges verletzt wurden.

Anschließend verfolgten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die Veranstaltung.

Die Veranstaltung begann mit dem Hissen der Trikolore von Aserbaidschan, begleitet von der Nationalhymne, gefolgt von einer feierlichen Parade der Athleten der teilnehmenden Länder.

Die aserbaidschanische Flagge wurde von dem Karatekämpfer Asiman Gurbanli und der Taekwondo-Athletin Zemfira Hasanzade in die Arena getragen.

In seiner Rede sagte Samir Scharifov, Vorsitzender des Organisationskomitees der 3. GUS-Spiele: Eure Exzellenz, Präsident der Republik Aserbaidschan, Herr Ilham Aliyev, Eure Exzellenz, Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Frau Mehriban Aliyeva, Werte Gäste, Athleten, Trainer und Sportfans, Ich grüße euch aus Ganja, dem alten Land Aserbaidschans, und heiße euch herzlich zu den Dritten Spielen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten willkommen.

Ab heute wird Ganja zusammen mit sechs weiteren Städten – Scheki, Gabala, Jewlach, Mingachevir, Göjgöl und Khankendi – die 3. GUS-Spiele ausrichten.

Insgesamt werden 2.400 Athleten aus den GUS-Staaten sowie aus der Türkei, Pakistan, Oman, Kuba und Kuwait, die sich ihnen angeschlossen haben, an dem zehn Tage dauernden Turnier teilnehmen.

Ganja, die Heimat des großen aserbaidschanischen Dichters und Denkers Nizami Ganjavi, mit ihrer alten Kultur und reichen Geschichte, ist nun die Sporthauptstadt der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten.

Wir sind zuversichtlich, dass diese Spiele, die im neu eröffneten Ganja -Stadion eingeweiht wurden, ein fairer Wettkampf auf der Grundlage der Prinzipien von Freundschaft, Frieden und gegenseitigem Respekt sein werden und einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern und Völkern leisten werden.

Aserbaidschan misst der Entwicklung des Sports große Bedeutung bei. Dank der besonderen Aufmerksamkeit und Fürsorge des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Herrn Ilham Aliyev, ist unser Land heute eines der einflussreichsten und zuverlässigen Mitglieder der internationalen Sportgemeinschaft. Aserbaidschan hat sich als fähiger Organisator etabliert und prestigeträchtige internationale Wettbewerbe in verschiedenen Jahren ausgerichtet. Die ersten Europäischen Spiele 2015, die 4. Islamischen Spiele der Solidarität 2017 sowie verschiedene Welt- und Kontinentalmeisterschaften wurden in Baku auf hohem Niveau durchgeführt.

Wir sind überzeugt, dass auch die 3. GUS-Spiele in dieser Hinsicht bemerkenswert sein werden. Die Tatsache, dass die Spiele außerhalb der Hauptstadt Baku ausgetragen werden, zeigt, dass in den Regionen unseres Landes eine starke Infrastruktur und die notwendigen Bedingungen für die Entwicklung des Sports geschaffen wurden.

Wir sind dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan dankbar für seine Fürsorge und Unterstützung bei der Organisation von groß angelegten Sportwettkämpfen in den Regionen.

Als Organisationskomitee erklären wir, dass unsere Städte vollständig bereit sind, die GUS-Spiele auszurichten und die Athleten mit traditioneller aserbaidschanischer Gastfreundschaft zu empfangen.

Liebe Athleten und Gäste, wir sind sicher, dass Aserbaidschan während dieser Tage für euch zu einer zweiten Heimat wird. Ihr werdet wunderbare und farbenfrohe Eindrücke sammeln und hier neue Freunde finden.

Wir wünschen allen Athleten, die an den 3. GUS-Spielen teilnehmen, viel Erfolg und hoffen, dass ihr Einsatz entsprechend belohnt wird.

Diese Feier des Sports wird eine neue Etappe in der Stärkung der Solidarität zwischen unseren Ländern einleiten und, wie das Motto der Spiele besagt, in jedem Herzen einen Sieg schaffen.

x x x

Nurlan Seitimov, stellvertretender Generalsekretär der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, begrüßte alle Teilnehmer und sagte:

Guten Abend, liebe Freunde. Erlauben Sie mir, ein Schreiben des Generalsekretärs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, Sergey Nikolayevich Lebedev, vorzulesen.

„An die Organisatoren, Teilnehmer und Gäste der 3. GUS-Spiele.

Im Namen des Exekutivkomitees der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten möchte ich Sie herzlich zur Eröffnung der 3. GUS-Spiele in der gastfreundlichen Republik Aserbaidschan begrüßen.

Dieses großartige Sportereignis, das zu einem bemerkenswerten Symbol der sportlichen Einheit unserer Völker geworden ist, ist nicht nur eine Plattform, um das höchste Professionalitätsniveau der Athleten zu demonstrieren, sondern dient auch der Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den GUS-Staaten und der Entwicklung der multilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur und Sport.

Die GUS-Spiele sind ein lebendiges Beispiel dafür, dass der Sport eines der stärksten Symbole der Solidarität unserer Zeit ist. Über mehrere Tage hinweg werden sieben Städte der Republik Aserbaidschan ein großartiges Sportfest ausrichten, an dem die Teilnehmer und Zuschauer sicherlich ihre Freude haben werden.

In einer Zeit, in der die Jugend zahlreichen Herausforderungen gegenübersteht, bietet der Sport einen bewährten Weg – den Weg der Disziplin, der Entschlossenheit und eines gesunden Lebensstils.

Diese Eigenschaften machen junge Menschen nicht nur zu erfolgreichen Athleten, sondern auch zu wahren Führungspersönlichkeiten in jedem Tätigkeitsbereich.

Ich bin mir sicher, dass die 3. GUS-Spiele einen bleibenden Eindruck in der Geschichte der Sportbewegung der Gemeinschaft hinterlassen und zur weiteren Stärkung der humanitären Zusammenarbeit beitragen werden.

Ich wünsche allen jungen Athleten Siege, neue Rekorde und persönliche Entwicklung. Mögen diese Spiele neue Erfolge sowohl in den Sportarenen als auch in der kreativen Arbeit zum Wohl unserer Länder inspirieren.

Sergey Nikolayevich Lebedev, Generalsekretär der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten.“

x x x

Anschließend fand eine Vereidigung der Athleten und ihrer Trainer statt.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, erklärte die 3. GUS-Spiele offiziell für eröffnet.

Die Veranstaltung setzte sich mit einer künstlerischen Darbietung fort.

x x x

Es sei angemerkt, dass die Stadt Ganja zur „Sporthauptstadt“ der 3. GUS-Spiele gewählt wurde. Diese Entscheidung wurde in der Sitzung des Rates für Körperkultur und Sport der GUS-Mitgliedsstaaten in der belarussischen Hauptstadt Minsk getroffen.

Die 3. GUS-Spiele, die bis zum 8. Oktober dauern werden, finden an 12 Sportstätten statt. Die Athleten werden in 23 Sportarten um insgesamt 1694 Medaillen (505 Gold, 505 Silber, 684 Bronze) kämpfen. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Sportler, die den größten Beitrag zum Erfolg ihrer Teams leisten, mit besonderen Auszeichnungen zu ehren.

Zur Erinnerung: Die 1. GUS-Spiele fanden 2021 in der russischen Stadt Kasan statt, die 2. Spiele wurden 2023 in der belarussischen Hauptstadt Minsk ausgetragen.