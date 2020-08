439 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Kasachstan

Nur-Sultan, 15. August, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind 439 weitere Menschen in Kasachstan positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 102.287 erhöht, wie das kasachische Büro von AZERTAC mitteilt.

Am vergangenen Tag erholten sich 2083 Patienten von der Krankheit. 21 weitere Patienten sind binnen 2 Stunden gestorben, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 1377 steigt.

Bisher wurden 80.716 mit COVID-19 infizierte Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

Derzeit behandelt Kasachstan 20.194 bekannte aktive Kranke in den Krankenhäusern. 109 von Corona-Patienten sind Kinder.