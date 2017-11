44 Menschen an Bord des U-Boots "San Juan" im Südatlantik vermisst

Baku, 25. November, AZERTAC

Dem Schicksal an Bord des seit mehr als einer Woche verschollenen U-Boots "ARA San Juan" sind zwei argentinische Marinesoldaten offenbar durch Zufall entkommen. Ein Leutnant habe das U-Boot bei einem Stopp im Hafen von Ushuaia verlassen, weil er auf eine wichtige zweiwöchige Mission gegangen sei, sagte Marinesprecher Enrique Balbi. Er sei durch einen anderen Offizier ersetzt worden.

Ein zweiter Marinesoldat, der 26-jährige Adrián Rothlisberger, hätte der argentinischen Tageszeitung "Clarin" zufolge eigentlich mit dem U-Boot vom Typ TR 1700 in See stechen sollen. Weil er jedoch einen Behördentermin gehabt habe, habe er Diensturlaub gehabt. Es ging den Angaben zufolge um Formalien für einen Hauskauf.

Der Kontakt zu der "ARA San Juan" war am Mittwoch vergangener Woche abgebrochen. Trotz tagelanger Suche wurde sie bislang nicht gefunden. Die Marine geht inzwischen von einer Explosion an Bord aus und hat kaum noch Hoffnung, die vermissten 43 Männer und eine Frau noch lebend bergen zu können.

Allerdings ist noch immer unklar, ob das U-Boot im Südatlantik tatsächlich von einer Explosion getroffen wurde und was mit den Soldaten passierte. Ein weltweites Messsystem gegen Atomtests lieferte nun Hinweise, die zur Ortung der "San Juan" führen könnten.

Mehr als ein Dutzend Schiffe und Flugzeuge aus mehreren Ländern suchen nach dem U-Boot, das eigentlich längst auf der Marinebasis in Mar del Plate südlich von Buenos Aires hätte einlaufen sollen. Das Suchgebiet umfasst rund 480.000 Quadratkilometern, das entspricht in etwa der Fläche von Spanien. Nun soll gezielter den Hinweisen einer Explosion nachgegangen werden.

Das Krankenhaus in der patagonischen Hafenstadt Comodoro Rivadavia war in Bereitschaft versetzt worden. Der Sauerstoff an Bord des von den damals dem Thyssen-Konzern gehörenden Nordseewerken in Emden gebauten U-Boots dürfte laut Marinesprecher Balbi mittlerweile jedoch knapp geworden sein.

Der argentinische Präsident Mauricio Macri kündigte dennoch an, die Suche fortsetzen zu wollen: "Das Verschwinden und die Suche nach der 'ARA San Juan' hat alle Argentinier berührt. Es ist ein schwieriger Moment, für alle, aber natürlich vor allem für die Familien der 44 Besatzungsmitglieder."