453 ukrainische Kinder im Krieg getötet

Baku, 6. Januar, AZERTAC

Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Immer wieder bringen Angriffe Kinder in Lebensgefahr.

Nach offiziellen Angaben wurden bislang 453 Kinder in der Ukraine getötet und weitere 877 verletzt, lässt das Amt der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine im Online-Dienst Telegram berichten.

Die höchste Zahl der getöteten und verletzten Kinder ist im Gebiet Donezk – 429, Gebiet Charkiw – 268, Gebiet Kyjiw – 117, Gebiet Cherson – 83, Gebiet Mykolajiw – 81, Gebiet Saporischschja – 81, Tschernihiw – 68, Gebiet Luhansk – 65, Gebiet Dnipropetrowsk – 40, Gebiet Sumy – 17, Gebiet Schytomyr - 15 und in der Hauptstadt – 16.

Am 5. Januar ist in Beryslaw in der Region Cherson eine ganze Familie und ihr 12-jähriger Sohn infolge eines Beschusses und einer Granate, die das Wohnhaus traf, getötet worden.

Tägliche Bomben- und Raketenangriffe und Beschießungen der russischen Armee führten zur Beschädigung von bereits 3.126 Bildungseinrichtungen. 337 von ihnen wurden komplett zerstört. Am schlimmsten ist die Lage in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Charkiw, Mykolajiw, Sumy, Kyjiw, Cherson, Schytomyr, Saporischschja, Tschernihiw.

Als vermisst gelten in der Ukraine nach Angaben des Amts der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine 353 Kinder, deportiert wurden 13.876 Kinder, 8.744 – gefunden und 125 Kinder – zurückgebracht.

Beschädigt sind auch viele Einrichtungen für Kinder: Krankenhäuser, Musikschulen, Sport- und Rehabilitationseinrichtungen, Jugendzentren, Bibliotheken.

Diese Daten sind nicht endgültig, da es nicht möglich ist, die Orte des Beschusses in den Bereichen aktiver Kampfhandlungen und in den vorübergehend besetzten Gebieten zu prüfen.