523 Neuinfektionen, 451 Genesungen in 24 Stunden in Aserbaidschan

Baku, 5. Juli, AZERTAC

Am Sonntag sind in Aserbaidschan 523 neue bestätigte Coronavirus-Fälle bei 6722 durchgeführten Tests nachgewiesen worden.

Damit stieg die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen in Aserbaidschan auf 20324. Das geht aus einem Bericht des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, sind in den letzten 24 Stunden 451 Patienten wieder genesen, und 9 weitere Menschen leider gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 250 erhöht. 11742 Patienten erholten sich bislang von der Krankheit.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan 8332 aktive Corona-Kranke. Bislang wurden insgesamt 516.533 Corona-Tests durchgeführt, hieß es weiter.