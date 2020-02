53 Länder schicken ihre Turmner zum Weltcup in Sportgymnastik in Baku

Baku, 3. Februar, AZERTAC

Der aserbaidschanische Turnverband wird im laufenden Jahr acht internationale Wettbewerbe, darunter die Welt- und Europameisterschaften ausrichten.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Turnverband berichtet, wird am 12. und 15. März in der Nationalen Gymnastikarena in Baku die Weltmeisterschaft in der Sportgymnastik ausgetragen, die Teil der Olympiaqualifikation 2020 in Tokio ist.

53 Länder werden voaraussichtlich ihre Turnerinnen und Turner zur Weltmeisterschaft in Baku schicken. Insgesamt wird die Teilnahme von 332 Turnerinnen und Turnern am Turnier erwartet. Darüber hinaus wird man Turnerinnen und Turnern, die die höchsten Punkte gesammelt haben, den traditionellen Pokal "AGF Junior Trophy" überreichen.

Im Mai werden in Aserbaidschan weitere große internationale Wettbewerbe ausgetragen. Obwohl sich Aserbaidschan seit Ende 2013 die Aerobic-Gymnastik entwickelt, werden auch die Junioren-Weltmeisterschaft (8.-10. Mai) und die Weltmeisterschaft (14.-16. Mai) 2020 in Baku stattfinden. Die Aerobic-Europameisterschaft wurde im Mai 2019 erstmals erfolgreich in Baku ausgetragen.

Am 27. und 31. Mai wird in Aserbaidschans zum ersten Mal die Europameisterschaft in der Männergymnastik stattfinden. Sie ist auch Teil der Olympiaqualifikation. Am Turnier werden die stärksten Athleten des Kontinents teilnehmen.