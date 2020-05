58 neue Covid-Todesfälle in der Türkei gemeldet

Ankara, 13. Mai, AZERTAC

Die bestätigten Corona-Fälle in der Türkei haben in den letzten 24 Stunden um 1639 zugenommen. 58 weitere Menschen sind gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 3952 erhöht. 2826 weitere Patienten sind als geheilt nach Hause entlassen, wie AZERTAC unter Berufung auf das türkische Gesundheitsministerium berichtete.

In der Türkei wurden bisher 143.114 Fälle registriert. Die Gesamtzahl der geheilten Patienten beläuft sich damit nach amtlichen Zahlen auf 101.715.

Am 13. Mai wurden 33.332 Tests durchgeführt, womit die Gesamtzahl der Tests 1.474.003 erreichte. Die Türkei behandelt derzeit 998 Patienten auf Intensivstationen und 535 Patienten werden intubiert, hieß es.