67. Jahrestagung der Internationalen Richtervereinigung beginnt iohre Arbeit in Baku

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Die 67. Jahrestagung der Internationalen Richtervereinigung (IAJ) begann ihre Arbeit im Baku Kongresszentrum.

Der Vorsitzende der aserbaidschanischen Richtervereinigung, Ramiz Rzayev, verlas die Ansprache des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev an die Veranstaltungsteilnehmer.

An der Eröffnungszeremonie der Tagung nahmen fast 300 Vertreter aus 71 Ländern teil – Richter, Anwälte, Regierungsbeamte und Vertreter internationaler Organisationen sowie bekannte Rechtsexperten.

Die Tagesordnung der Jahrestagung, die bis zum 17. Oktober dauert, ist umfassend: Sie umfasst Wahlen für die Leitungsorgane der Organisation, den Austausch bewährter Praktiken sowie Diskussionen über aktuelle Probleme in den Rechts- und Justizsystemen verschiedener Staaten.

Als Gastgeberland wird Aserbaidschan diese Gelegenheit auch nutzen, um sein eigenes Justiz- und Rechtssystem den Teilnehmern vorzustellen.

Für den 14. Oktober ist eine internationale Konferenz zum Thema „Beziehungen zwischen der Justiz und anderen Staatsgewalten“ geplant. Die Konferenz wird die Rolle der Gerichte bei der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit umfassend analysieren.

Im Rahmen der Veranstaltung wird auch eine Ausstellung mit dem Titel „Symbole der Justiz“ gezeigt, die vom 12. bis 17. Oktober läuft. Diese Ausstellung präsentiert Roben, Orden, Abzeichen, Siegel und Banknoten von etwa 150 Richtern, Anwälten und Staatsanwälten aus 80 Ländern weltweit.

Die Entscheidung, die Jahrestagung 2025 in Baku abzuhalten, wurde im vergangenen Jahr in Kapstadt, Südafrika, nach einer geheimen Abstimmung der Mitglieder der Organisation getroffen.