7. Ministerkonferenz der Initiative "Herz Asiens – Istanbul- Prozess“ in Baku

Baku, 1. Dezember, AZERTAC

In Baku findet im Rahmen der Initiative “Herz Asiens-Istanbul-Prozess” die 7. Ministerkonferenz unter dem Motto "Sicherheit und Konnektivität in Richtung des verstärkten Herzens Asiens" statt.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und der Präsident der Islamischen Republik Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani nehmen ebenfalls an der Konferenz teil.

Der afghanische Außenminister Salahuddin Rabbani erklärte die Konferenz für eröffnet und bedankte sich beim aserbaidschanischen Staatschef für große Gastfreundschaft.

Staatspräsident Ilham Aliyev hielt eine Rede bei der Konferenz.

Präsident Ilham Aliyev sprach von den Entwicklungsprozessen in Aserbaidschan, der internationalen Zusammenarbeit unseres Landes, sowie Projekten, die im wirtschaftlichen Bereich durchgeführt werden. Darüber hinaus sprach Aserbaidschans Präsident in seiner Rede die Bedeutung der neu eröffneten Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars, sowie die Teilnahme Aserbaidschans an den Friedenseinsätzen und den armenisch-aserbaidschanischen Konflikt um Berg-Karabach an.

Das Staatsoberhaupt gab auch Informationen über die Antikorruptionsmaßnahmen in Aserbaidschan, den bürgerfreundlichen Service "ASAN xidmət".

“ASAN xidmət“ bietet insgesamt 250 Dienstleistungen, davon 113 öffentliche Dienstleistungen, beispielsweise die Erteilung von Personalausweisen, Geburtsurkunden, Eheurkunden, die Verlängerung von Führerscheinen, Notarielle Beurkundungen, Grundstücksbeurkundungen, sowie Dienstleistungen für Migranten.

Dann trat der afghanische Präsident Mohammad Ashraf Ghani auf. Der afghanische Präsident äußerte sich lobend über den Beitrag der aserbaidschanischen Friedenstruppen zur Sicherheit seines Landes. Er schätzte die wirtschaftliche Entwicklung Aserbaidschans, den Anstieg des Bruttoinlandsprodukts und die Durchführung nachhaltiger Reformen hoch ein.

Präsident Mohammad Ashraf Ghani bedankte sich bei den Staatschefs und den Völkern der Länder, die die Initiative "Herz Asiens - den Istanbul-Prozess" unterstützen. Das afghanische Staatsoberhaupt sprach auch Schritte an, die von Afghanistan im Bereich der Terrorismusbekämpfung und Entwicklung des Landes unternommen werden. Leider unterstützen einige Länder den Terrorismus. Der Kampf gegen den Terrorismus trägt auch zur Lösung der Probleme der Region bei, fügte der afghanische Präsident hinzu.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass "Herz Asiens -Istanbul-Prozess" eine wichtige regionale Plattform für die Förderung der Stabilität, des Friedens und Wohlstands in der Region, sowie eine Initiative für einen grundlegenden politischen Dialog und eine noch engere regionale Zusammenarbeit ist, um die Beziehungen von Afghanistan zur gesamten Region zu erweitern.

Aserbaidschan schloss sich im Jahre 2012 dem Prozess "Herz Asiens - Istanbul" an.