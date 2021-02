8.636 Corona-Neuinfektionen in der Türkei

Baku, 9. Februar, AZERTAC

Die bestätigten Fälle mit dem neuartigen Coronavirus in der brüderlichen Türkei nahmen binnen letzten 24 Stunden bei 137.712 Tests um 8.636 zu. 98 weitere Menschen starben laut dem türkischen Gesundheitsministerium am 9. Februar an der Lungenkrankheit, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 26.998 erhöht.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei erreicht nun 2.548.195. Rund 8.109 Corona-Patienten sind in den letzten 24 Stunden wieder genesen. Seit Ausbruch der Pandemie erholten sich insgesamt 2.548.195 Menschen in der Türkei von der Viruskrankheit.