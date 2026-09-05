9,2 Kilometer neue Straße in nur 37 Tagen gebaut

Baku, 5. September, AZERTAC

Im Bezirk Garadagh ist in nur 37 Tagen eine 9,2 Kilometer lange Straße zur Solarkraftanlage „Gobustan“ im Ort Pirsaat gebaut worden.

Die nach technischen Anforderungen der IV. Kategorie errichtete Straße verfügt über eine sechs Meter breite Fahrbahn und einen neun Meter breiten Straßenkörper.

Die neue Verkehrsverbindung soll einen sicheren und komfortablen Zugang zur Solarkraftanlage gewährleisten und zur Entwicklung einer modernen Infrastruktur in der Region beitragen.