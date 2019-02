Nachitschewan, 9. Februar, AZERTAC

Am 9. Februar ist der 95. Jahrestag der Gründung der Autonomen Republik Nachitschewan gefeiert worden.

Laut der Auskunft des Pressedienstes der Obersten Versammlung der Autonomen Republik Nachitschewan gegenüber AZERTAC fand aus diesem Anlass eine feierliche Veranstaltung statt. Vasif Talibov, Vorsitzender der Obersten Versammlung der Autonomen Republik Nachitschewan hielt eine Rede bei der Veranstaltung. Er sprach in seiner Rede die Geschichte, einen großen Entwicklungsweg der Autonomen Republik sowie seine wichtige Rolle in der Geschichte der Staatlichkeit Aserbaidschans an.

Dann wurde ein Film "95 Jahrestag der Autonomie" gezeigt.

Anschließend wurden eine Gruppe von Personen, die besondere Verdienste um die Autonome Republik haben, mit Preisen der Republik Aserbaidschan und der Autonomen Republik Nachitschewan ausgezeichnet.

Die Veranstaltung setzte sich an einem Teetisch fort.