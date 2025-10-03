9. Sitzung des Koordinierungsausschusses zwischen SOCAR und dem deutschen Unternehmen Uniper abgehalten

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Die 9. Sitzung des Koordinierungsausschusses zwischen SOCAR und dem deutschen Energieunternehmen Uniper hat stattgefunden.

Laut der Auskunft des Konzerns SOCAR gegenüber AZERTAC wurden zu Beginn der Sitzung Reden von Elschad Nasirov, dem Vizepräsidenten von SOCAR, Carsten Poppinga, Geschäftsführer für Handel von Uniper SE, sowie Ralf Horlemann, Botschafter Deutschlands in Aserbaidschan, gehört. Anschließend hielt Ziba Mustafayeva, Vizepräsidentin von SOCAR, den Hauptvortrag.

Bei den Reden wurde die langjährige und für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen SOCAR und Uniper hervorgehoben. Die Bedeutung der gemeinsam durchgeführten Projekte für die Energiesicherheit Europas wurde betont. Außerdem wurde die weitere Ausweitung der Kooperation in verschiedenen Bereichen angesprochen.

Danach gab es Präsentationen und Diskussionen zu Themen wie der Zusammenarbeit zwischen SOCAR und Uniper, dem Stand der Südgas-Pipeline, europäischer Energiepolitik, neuen Entwicklungen, Energiewende, Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung sowie Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Personalmanagement der Unternehmen. Dabei wurde die Bedeutung einer intensiveren Kooperation im Bereich Kommunikation und Corporate Social Responsibility besonders hervorgehoben.

Zum Abschluss wurde das Kooperationsprogramm für die Jahre 2025–2026 zwischen SOCAR und Uniper unterzeichnet.