ADA-Universität unterzeichnet Memorandums of Understanding mit Universitäten aus Südkorea, Italien und der Türkei

Baku, 28. August, AZERTAC

Die ADA University und die Chung Ang University in Südkorea, die Verona University in Italien und die Istanbul Aydin University in der Türkei haben in einem Online-Format ein Memorandums of Understanding unterzeichnet.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst der Universität berichtet, sieht das Fünfjahresmemorandum den Austausch von Studenten und Lehrern und akademischen Programmen sowie die Durchführung gemeinsamer Forschungen und Veranstaltungen vor. Darüber hinaus führt die ADA-Universität derzeit die Gespräche mit der Verona Universität über die Zusammenarbeit im Rahmen des Projektes “Erasmus+“.

Die ADA Universität setzt ihre Zusammenarbeit im Bildungsbereich auch mit einer Reihe von Universitäten in den USA, Kanada, Großbritannien, der Schweiz, Frankreich, China, Japan und anderen Ländern fort und hat bisher mit 107 ausländischen Bildungseinrichtungen die Absichtserklärungen über die Zusammenarbeit unterzeichnet.