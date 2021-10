AFFA und UEFA führen Beratungen durch

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Drei Spieler der aserbaidschanischen Nationalmannschaft Hamzaali Mikayilov, Adam Topalov und Ibrahim Agayarov, die sich derzeit in Belgien aufhalten, um in der Qualifikationsrunde der U-17-Europameisterschaft zu spielen, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befinden sich derzeit in ihrem Hotel in Quarantäne.

Der aserbaidschanische Fußballverband AFFA und die UEFA führen per Telefon Konsultationen zu den Spielen der Qualifikationsrunde durch. Eine endgültige Entscheidung soll am 8. Oktober bekannt gegeben, berichtete AZERTAC unter Berufung auf die AFFA.