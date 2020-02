ASAN Radio präsentiert neues Projekt zum Andenken an Philanthropen Hadschi Zeynalabdin Taghiyev

Baku, 28. Februar, AZERTAC

Mit Unterstützung von ASAN Radio ist ein neues Projekt zum Andenken an den großen aserbaidschanischen Philanthropen Hadschi Zeynalabdin Taghiyev entwickelt worden. AZERTAC zufolge ist Emin Musavi, Direktor von ASAN-Radio, Projektleiter. Verdienter Künstler Bahram Baghirzade ist Autor der Idee.

Im Videofilm geht es um das Leben und große Wohltätigkeit von Hadschi Zeynalabdin Taghiyev. Darüber hinaus wird von seinen großen Verdiensten um die Entwicklung der Bildung in Aserbaidschan erzählt.

Das Projekt wurde vom Nationalmuseum für Geschichte Aserbaidschans unterstützt.

Bei einem Treffen von Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva mit einer Gruppe von Kultur- und Kunstfiguren am 1. März 2019 schlug Bahram Bagirzade vor, ein Denkmal von Hadschi Zeynalabdin Taghiyev in Baku zu errichten. Das Staatsoberhaupt stimmte dem Vorschlag zu und gab einen Auftrag. Bald soll das Denkmal in der Mitte der Hauptstadt eingeweiht worden.