AZERTAC-Fotojournalist gewinnt FIAP-Goldmedaille

Baku, 12. Juni, AZERTAC

Ilgar Jafarov, dem AZERTAC-Fotojournalisten wurde beim Internationalen Fotofestival New York - Manhattan 2020 in den USA die Goldmedaille der International Federation of Photographic Art (FIAP) verliehen, wie AZERTAC berichtetE.

Das Foto “Winner Emotions“, das dem Autor den Erfolg bescherte, wurde bei den Paralympischen Spielen 2016 in Brasilien aufgenommen.

Beim Festival, das unter der Schirmherrschaft der FIAP veranstaltet wurde, waren etwa 14.000 Arbeiten von mehr als 900 Autoren aus 70 Ländern, eingereicht.

FIAP ist ein weltweit tätiger Dachverband für Amateur- und Profifotografen.