AZERTAC-Generaldirektor gibt Kazinform ein Interview

Astana, 10. Oktober, AZERTAC

Eine dynamische Entwicklung der aserbaidschanisch-kasachischen Zusammenarbeit übt einen positiven Einfluss auch auf den Ausbau der Beziehungen zwischen den Nachrichtenagenturen der beiden Länder aus.

Das sagte Aslan Aslanov, Generaldirektor der Nachrichtenagentur AZERTAC in einem Interview mit der Internationalen Nachrichtenagentur (Kazinform).

In seinem Interview sprach A. Aslanov erfolgreiche Kooperationsbeziehungen von AZERTAC mit ausländischen Nachrichtenagenturen sowohl im bilateralen Format, als auch im Rahmen der internationalen Allianzen an und erinnerte daran, dass die Agentur bisher mit den 45 nationalen Nachrichtenagenturen der Welt Verträge unterzeichnet hatte.

Generaldirektor Aslanov machte im Interview auch darauf aufmerksam, dass im November des vorigen Jahres in Baku zwei große Veranstaltungen-der Weltkongress der Nachrichtenagenturen und die 16. Generalversammlung der ОАNА (Organisation der Asien-Pazifischen Nachrichtenagenturen) stattfanden. AZERTAC führt derzeit den Vorsitz in beiden Gremien, so A. Aslanov.

Ilaha Ahmadova, AZERTAC

Astana