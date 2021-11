AZERTAC beabsichtigt Zusammenarbeit mit pakistanischen Medienorganisationen auszubauen

Baku, 4. November, AZERTAC

AZERTAC beabsichtigt, seine Zusammenarbeit mit großen Medienorganisationen in Pakistan auszubauen.

Das sagte der Vorstandsvorsitzende von AZERTAC, Aslan Aslanov, bei seinem Treffen mit einer Gruppe von Chefs und Vertretern von Massenmedien im befreundeten Bruderland Pakistan.

Bei dem Treffen wurde darauf hingewiesen, dass Pakistan während des Vaterländischen Krieges Aserbaidschan große Unterstützung gewährt hat. Die pakistanischen Medien spielten während des Vaterländischen Krieges eine große Rolle dabei, die gerechte Position Aserbaidschans an die Weltöffentlichkeit zu übermitteln. AZERTAC tauscht heute regelmäßig Informationen mit einer Reihe pakistanischer Medienorganisationen aus und unterhält enge Verbindungen zu pakistanischen Nachrichtenagenturen wie DND, PPI, APP sowie der Zeitung National Herald Tribune.

Der Chefredakteur der Nachrichtenagentur “Dispatch News Desk“ (DND), Agha Igrar Haroon, sagte, dass die DND seit drei Jahren mit der Nachrichtenagentur AZERTAC zusammenarbeitet und über Aserbaidschan und Pakistan berichtet.

“Die Zusammenarbeit mit der AZERTAC im Bereich des Informationsaustausches besteht seit vielen Jahren. Wir sind bereit, gemeinsame Schritte zu unternehmen, um diese Beziehungen weiter zu stärken“, sagte Riaz Ahmad Malik, Chefredakteur der Zeitung “National Herald Tribune“.

Anschließend wurden die Gäste über die Aktivitäten von der AZERTAC im Rahmen des Weltkongresses der Nachrichtenagenturen, der Organisation der Asiatisch-Pazifischen Nachrichtenagenturen (OANA) und der Union der Nachrichtenagenturen der Mitgliedsländer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit informiert. Bei dem Treffen erörterten die Seiten die Unterzeichnung bilateraler Kooperationsabkommen zur Stärkung der Beziehungen der Nachrichtenagentur AZERTAC zu den zuständigen pakistanischen Organisationen.

Die Chefs und Vertreter der führenden pakistanischen Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Fernsehsender werden im Rahmen ihres Besuchs in Aserbaidschan mehrere Treffen in Baku abhalten und in die von der armenischen Besatzung befreiten aserbaidschanischen Gebiete reisen.