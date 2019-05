AZERTAC mit Ehrenpreis von China Daily ausgezeichnet

Peking, 23. Mai, AZERTAC

Die Staatliche Nachrichtenagentur Aserbaidschans (AZERTAC) ist mit dem Ehrenpreis der einflussreichen chinesischen Tageszeitung China Daily ausgezeichnet worden.

AZERTAC zufolge wurde die Nachrichtenagentur der Auszeichnung "Honorary International Media Partner - 2019" für eine enge Zusammenarbeit, einen aktiven Informationsaustausch zwischen den beiden Ländern und eine aktive Teilnahme an Projekten der Zeitung von China Daily für würdig befunden.

China Daily ist die Zeitung mit einer Auflage mehr als 100 Million Exemplaren die weitest verbreitete englischsprachige Tageszeitung in der Volksrepublik China. Ein Drittel der Auflage wird außerhalb Chinas vertrieben. Der Redaktionssitz befindet sich in Peking, Redaktionsbüros unterhält die Zeitung in vielen großen Städten des Landes sowie in mehreren ausländischen Hauptstädten. Die Zeitung wird in Peking, Shanghai, Guangzhou, Hongkong und über Satellitenverbindung auch in Europa und New York City in den Vereinigten Staaten gedruckt. Seit 1995 besitzt die Zeitung auch eine Internetpräsenz. Es existiert auch eine chinesische Version dieser Internetseite.

Eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen AZERTAC und China Daily wurde bei einem Treffen des Vorstandsvorsitzenden von der AZERTAC, Aslan Aslanov, in Peking mit der Leitung von China Daily erzielt.