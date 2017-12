AZERTAC präsentiert: Herausforderungen für Medien und Zeit VIDEO

Materialien der in Baku stattgefundenen Foren von zwei maßgeblichen internationalen Medienstrukturen in einer Buchform herausgegeben

Baku, 14. Dezember, AZERTAC

Die Materialien der im November 2016 in Baku stattgefundenen Foren der maßgeblichen internationalen Medienstrukturen sind in einer Buchform in aserbaidschanischen und englischen Sprachen herausgegeben worden, wie AZERTAC bekanntgibt.

Im Buch unter dem Motto "Herausforderungen für Nachrichtenagenturen“ sind die Materialien des fünften Weltkongress der Nachrichtenagenturen und der XVI. Generalversammlung der ОАNА (Organisation der Asien-Pazifischen Nachrichtenagenturen), die im November 2016 mit gemeinsamer Organisationsunterstützung der Heydar Aliyev Stiftung und der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur AZERTAC Veranstaltungen abgehalten wurden, sowie die Vorträge der Leiter von weltweit führenden Nachrichtenagenturen und Medienexperten über aktuelle Herausforderungen für den Journalismus gesammelt.

Das Buch ist für einen breiten Leserraum, sowie Medienvertreter und Journalisten vorgesehen.

Es sei erwähnt, dass solche grandiose Medienveranstaltungen in Baku zum ersten Mal stattfanden. An den Veranstaltungen nahmen 190 Leiter und Vertreter von mehr als 100 weltweit führenden Nachrichtenagenturen aus 80 Ländern, regionale Medienexperten-und Vertreter, sowie UN-und UNESCO-Beamten teil.