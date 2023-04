AZERTAC und Fernseh- und Radiokomplex des Präsidenten von Kasachstan unterzeichnen Absichtserklärung

Baku, 10. April, AZERTAC

Am Montag, dem 10. April wurde in Astana im Rahmen des Staatsbesuchs des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in Kasachstan ein „Memorandum über das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur von (AZERTAC) und der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft „Fernseh- und Radiokomplex des Präsidenten der Republik Kasachstan“ unterzeichnet, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Das Dokument wurde vom Vorstandsvorsitzenden der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur (AZERTAC), Vugar Aliyev, und der Generaldirektorin der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft „Fernseh- und Radiokomplex des Präsidenten der Republik Kasachstan“ Raushan Kazhibayeva unterschrieben.

Das Dokument sieht den Aufbau gegenseitiger partnerschaftlicher Beziehungen auf nationaler und internationaler Ebene, den Austausch von Informationen und gemeinsame Produktion vor.